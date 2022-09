Saelemaekers a Milan Tv: «Non vediamo l’ora di regalare la prima vittoria in Champions a casa». Le parole del calciatore rossonero

Alexis Saelemaekers ha parlato ai microfoni di Milan Tv nel pre partita di Milan Dinamo Zagabria. Ecco le parole dell’esterno rossonero:

PAREGGIO CON IL RED BULL SALISBURGO – «Il risultato non era quello che ci aspettavamo ma personalmente ero molto felice di aver aiutato la squadra e aver vinto il premio di miglior giocare della partita. È una cosa incredibile».

DIFFERENZA DI INTENSITA’ TRA L’EUROPA E LA SERIE A – «Penso che l’intensità che c’è in Europa sia diversa da quella del campionato italiano. Siamo cresciuti in esperienza, l’anno scorso era la prima in Champions di tanti giocatori. Adesso siamo già più preparati e sereni, si è già visto un po’ anche a Salisburgo che dopo il gol subito abbiamo continuare a lavorare per segnare. Un punto in Champions non è mai facile da conquistare».

DINAMO ZAGABRIA – «Siamo pronti, abbiamo recuperato bene e non vediamo l’ora di giocare davanti ai nostri tifosi per regalare la prima vittoria in Champions a casa. Penso che nessuno si aspettasse che vincessero così contro il Chelsea. È una squadra forte in ripartenza, dobbiamo stare attenti a questo e giocare al nostro livello. Vedremo che cosa succederà, che vinca il migliore».

NUOVI ACQUISTI – «Per me era importante far sapere ai nuovi arrivati che il Milan è come una casa e una famiglia. Non devono preoccuparsi, siamo fortunati di averli perché sono giocatori con tanta qualità. Sono sicuro che ci aiuteranno a vincere le partite e far qualcosa di bello quest’anno».

