Le parole di Walter Sabatini sulla Fiorentina: «Vedo una sorta di friabilità, che si manifesta in situazioni da evitare»

Walter Sabatini ha parlato ai microfoni di Radio FirenzeViola. Di seguito le sue parole sulla Fiorentina di Italiano.

CONTINUITÁ – «Vedo una sorta di friabilità, che si manifesta in situazioni da evitare. Oggi mi sembra che possa fare affidamento solo su un giocatore da un punto di vista della continuità, che è Amrabat. Il resto dei calciatori sono buoni, ma difettano di continuità».

JOVIC E IKONÉ – «Il serbo è uno di quelli che beneficerà più di tutti della crescita complessiva della squadra. Quando si investe su profili del genere, serve tempo ma anche amore nell’aspettarlo. Magari tra un mese inizierà a fare gol e non si fermerà più. Parliamo di un giocatore forte e la Fiorentina, in generale, è una squadra forte. Ikoné invece è un paradosso perché sembra voglia vincere le partite da solo, arriva sempre sul fondo e poi non riesce mai a mettere le palle giuste in mezzo».

