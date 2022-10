De Ketelaere è un caso per il Milan? Tante le critiche al giovane talento belga, ma in casa rossonera pochi dubbi

L’inizio ottobre di Charles De Ketelaere è stato circondato dai dubbi: Stamford Bridge è stata la serata peggiore e ora i tifosi dubitano della bontà dell’acquisto fatto in estate dai rossoneri.

Il Milan, invece, conferma la fiducia, sicuro a parole – e probabilmente non solo – che il ragazzo si farà, in un futuro non remoto. Il concetto centrale è quello che l’ex Brugge esploderà, si tratta solo di capire quando. Prossimo tentativo, domani con la Juve, dall’inizio o a partita in corso, stando a quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport.

L’articolo Milan, De Ketelaere è già un caso? I rossoneri hanno pochi dubbi proviene da Calcio News 24.

