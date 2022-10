Zambrotta: «Il Milan non sta deludendo, considerate gli infortuni». Le parole dell’ex terzino rossonero

Gianluca Zambrotta parla così di Milan a Tuttosport.

RICORDO MILAN – «Lo Scudetto vinto nel 2011, che è il penultimo dalla storia del Milan. E poi ripenso alla Supercoppa vinta in Cina, a Pechino, contro l’Inter. Quelle sono state le parentesi più importanti nei 4 anni rossoneri».

MILAN – «Il Milan in campionato non sta deludendo: non è in testa alla classifica, ok, sta a meno tre dal Napoli e dall’Atalanta, ma basta un passo falso di quelle che stanno davanti e recupera. A parte l’ultima parentesi in Champions, l’ho visto bene in questo inizio di stagione considerando anche il fatto che ha dovuto e deve fare i conti con diversi infortuni».

IBRAHIMOVIC – «Ibra sarà importante nello spogliatoio: finché avrà la mentalità da vincente, può sempre e solo far bene a una squadra. Poi è chiaro, e lui lo sa, che non è più giovane e deve gestirsi, concordare con l’allenatore le partite più funzionali a lui e alla squadra. Lui chiede sempre molto ai compagni e all’interno di un gruppo giovane come quello rossonero, può risultare fondamentale per la crescita di chi deve migliorare anno dopo anno».

The post Zambrotta: «Il Milan non sta deludendo, considerate gli infortuni» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG