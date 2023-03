Stefano Impallomeni critica il rendimento di De Ketelaere e la difficoltà attuale del Milan. mentre Arrigo Sacchi elogia l’allenatore Pioli.

Durante la trasmissione radiofonica Maracanà su TMW Radio, Stefano Impallomeni, giornalista ed ex calciatore, ha affrontato diversi temi di attualità. In particolare, ha parlato della situazione del Milan, affermando che molti tifosi non ne possono più di De Ketelaere, il quale, secondo Impallomeni, avrebbe potuto avere un rendimento migliore se avesse giocato nella squadra milanese dello scorso anno, quando tutto funzionava a meraviglia. Al momento, De Ketelaere sta deludendo e il Milan è in difficoltà. Impallomeni ha notato che il Milan attuale è molto diverso da quello della stagione precedente e ha suggerito che l’allenatore Pioli dovrebbe esercitare maggiormente la squadra per migliorare le relazioni tra i giocatori. Secondo Impallomeni, De Ketelaere sembra essere un corpo estraneo nella squadra milanese.

In un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi ha affermato che Pioli è stato uno stratega eccezionale nella passata stagione, durante la quale ha vinto uno scudetto che sembrava impossibile. Dopo la vittoria, però, la squadra ha incontrato alcune difficoltà, anche a causa della qualità dei singoli giocatori. Tuttavia, in Champions League, il Milan ha fornito due ottime prestazioni contro il Tottenham.

