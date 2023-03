Di Maria valutato, Milik e Alex Sandro non disponibili, Chiesa a disposizione e la concentrazione sulla partita di domani sera, Juventus.

Nell’intervista, il tecnico della Juventus, Allegri ha parlato anche delle condizioni dei giocatori, in particolare ha fatto riferimento a Di Maria, che dovrà essere valutato durante l’ultimo allenamento prima della partita, ma sembra che stia bene. Inoltre, ha confermato che Milik e Alex Sandro non saranno disponibili per la partita. Ha anche elogiato Chiesa, che ha segnato un gol nell’ultima partita, dicendo che è a disposizione per la partita contro l’Inter.

Allegri ha anche parlato della situazione in classifica e dell’importanza della partita contro l’Inter. Ha detto che gli scontri diretti sono sempre difficili e che la Juventus ha vinto due, pareggiato tre e perso due di questi scontri diretti finora in questa stagione. Ha sottolineato l’importanza di concentrarsi sulla partita di domani e di non pensare troppo alla sentenza del 19 aprile, quando verrà emessa la decisione sul ricorso presentato dalla Juventus riguardo al caso del Napoli. Ha anche menzionato la prossima Europa League e Coppa Italia, ma ha sottolineato che la sua attenzione è rivolta alla partita di domani e al mese di aprile, che prevede partite importanti.

Infine, Allegri ha parlato dei giocatori che potrebbero essere schierati domani sera, riferendosi alla possibilità che sia Di Maria che Chiesa siano fuori campo. Ha anche menzionato Gatti, che ha giocato una buona partita l’altra sera ma deve ancora migliorare nella gestione della partita. Infine, ha sottolineato che la squadra deve fare meglio di quanto fatto nel secondo tempo della partita contro il Friburgo in Europa League e che la partita contro l’Inter sarà un test importante per la Juventus.

