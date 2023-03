Le dichiarazioni di Stramaccioni sulla Juventus, i giovani talenti e il pronostico per la partita contro l’Inter.

L’ex tecnico dell’Inter, Andrea Stramaccioni, ha rilasciato delle dichiarazioni riguardo alla partita tra Inter e Juventus in un’intervista a Tuttosport. Riguardo alla partita di Europa League della Juventus contro il Friburgo, Stramaccioni ha affermato che, sebbene la squadra non abbia dominato come nell’andata, ha fatto un buon primo tempo e ha pungolato bene, anche se nel secondo tempo si è rilassata. Ha poi commentato l’importanza del gol di Vlahovic per la Fiorentina e ha affermato che non c’è nessuna squadra più stanca tra Inter e Juventus, poiché entrambe hanno ottenuto vittorie importanti e conoscono l’importanza della partita.

Stramaccioni ha poi evidenziato due temi preponderanti nella partita tra Inter e i bianconeri: da una parte, l’Inter cerca di far tornare la sua coppia d’attacco decisiva, dall’altra la Juventus dipende sempre di più da Di Maria, che è diventato un leader e un giocatore in grado di cambiare la performance dell’intera squadra grazie alle sue qualità. Stramaccioni ha poi sottolineato l’importanza dei giovani prodotti della Juventus, come Fagioli e Kean.

Infine, Stramaccioni ha espresso il suo pronostico per la partita, affermando che sarà una partita molto tattica e che il pareggio è il risultato più probabile, ma ha anche evidenziato la necessità per l’Inter di vincere per dare un forte segnale ai propri tifosi.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG