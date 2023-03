Ecco il possibile schieramento del Milan e l’opportunità per l’attaccante svedese di diventare il marcatore più anziano.

Questa è la probabile formazione del Milan per la prossima partita, con un modulo di gioco 3-4-2-1: il portiere sarà Maignan, mentre in difesa giocheranno Kalulu, Thiaw e Tomori. Sulla fascia destra ci sarà Saelemaekers e sulla sinistra Ballo-Touré, mentre a centrocampo ci saranno Tonali e Bennacer. In avanti, la squadra potrebbe schierare Brahim Diaz e Leao come esterni, mentre Ibrahimovic giocherà come unica punta.

Inoltre, la notizia principale riguarda proprio Ibrahimovic, che è l’ultimo giocatore del Milan ad aver segnato un gol contro l’Udinese alla Dacia Arena. Questo è avvenuto nel dicembre del 2021, durante il diciassettesimo turno della scorsa stagione, e il gol ha permesso alla sua squadra di pareggiare la partita 1-1. Se dovesse segnare in questa partita, Ibrahimovic diventerebbe il marcatore più anziano della storia della Serie A, superando il record di Costacurta. Nonostante non giochi da titolare dal gennaio 2022, l’attaccante svedese è ancora molto atteso dalla sua squadra e dai suoi tifosi per le sue abilità in campo.

