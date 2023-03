Le parole del giornalista Nosotti su come la combinazione Theo-Leao sia importante per il Milan, l’opzione Ballo-Touré.

Il giornalista Marco Nosotti su Sky ha parlato dell’importante assenza di Theo Hernandez nella formazione del Milan per la partita contro l’Udinese. Secondo il giornalista, la presenza del terzino sinistro francese e quella di Leao possono creare un’ottima combinazione offensiva per il Milan, ma anche la sua presenza in fase difensiva è stata significativa nell’ultimo periodo. La sua assenza è quindi un problema per la squadra, ma Nosotti sottolinea anche che altri giocatori come Ballo-Touré dovranno dimostrare di essere all’altezza del compito.

Secondo quanto riportato da Sky, Ballo–Touré dovrebbe prendere il posto di Hernandez per la partita contro l’Udinese. Questa sarà la prima volta che il terzino senegalese giocherà con il nuovo assetto tattico del Milan. Ballo-Touré non gioca una partita ufficiale con il Milan dall’8 novembre 2021, quando i rossoneri pareggiarono contro la Cremonese. Hernandez ha saltato tre partite in campionato, a causa di infortuni e squalifiche. L’assenza di Hernandez, unita alle squalifiche di Giroud e all’infortunio di Junior Messias, rappresenta un problema per il tecnico Stefano Pioli nella formazione della squadra.

