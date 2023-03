L’opinione di Padovan sulla mancanza di alternative valide nel gioco del Milan, e le parole di Bigon sulla ripresa della squadra.

Giancarlo Padovan, ospite in uno studio televisivo di Sky Sport 24, ha espresso la sua opinione sulla situazione del Milan: “Finora non si sono viste alternative valide nel gioco del Milan. Ritengo che la rosa dei rossoneri non sia competitiva come quella di Napoli e Inter, e per questo motivo prevedo una partita combattuta e difficile contro l’Udinese stasera“.

Alberto Bigon, ex giocatore dei rossoneri e allenatore del Napoli, ha parlato con La Gazzetta dello Sport del momento attuale dei rossoneri: “Il Milan ha attraversato un momento difficile, ma si è ripreso. Ciò significa che il peggio è ormai alle spalle e che la squadra segue il suo allenatore, il quale ha saputo dare nuove certezze tramite il cambio di modulo. Per quanto riguarda la Champions League, l’entusiasmo è tutto per il Napoli”.

