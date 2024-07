Il Milan, dopo Morata, potrebbe tentare di chiudere per Memphis Depay, svincolato di lusso dell’Atletico Madrid.

Il Milan ha rotto gli indugi e si appresta a chiudere l’acquisto della prima punta di cui aveva assoluto bisogno. La scelta è ricaduta su Alvaro Morata, l’attaccante spagnolo ex Juve in forza all’Atletico Madrid. Così come vi abbiamo documentato in queste ultime ore, settimana prossima il Milan potrebbe ufficializzarne l’ingaggio dopo le visite mediche. Il capitano della Nazionale spagnola potrebbe però non essere l’unico rinforzo in attacco per il Milan che, riporta Sky Sport, potrebbe decidere di puntare su uno svincolato di lusso.

Depay è una possibilità concreta

Il Milan valuta l’opportunità di ingaggiare due punte e non più solo una. Ibra in conferenza stampa di presentazione della nuova stagione ha ventilato l’ipotesi, soprattutto se la richiesta provenisse da Fonseca. Quest’ultimo infatti gradirebbe avere un ricco assortimento in attacco, così da poter sciorinare al meglio la propria idea di gioco. Sky Sport riporta infatti che il Milan sta monitorando la situazione legata a Depay, svincolatosi il 30 giugno dall’Atletico Madrid. Doppio affare quindi dal club spagnolo, affare che prenderebbe ancor più consistenza e valore considerando che i rossoneri non dovrebbero pagare un euro alla voce cartellino del giocatore.

Paulo Fonseca

L’idea che intriga e la priorità

La priorità del Milan in questo momento è focalizzata su Alvaro Morata. E’ lui infatti l’obiettivo numero uno da centrare. Solo dopo aver definito ufficialmente il suo arrivo la squadra mercato rossonera dirotterà le proprie attenzioni anche altrove. Memphis Depay è un’idea che solletica la fantasia in casa Milan, per i costi bassi ma ancor di più per il talento del giocatore olandese che completerebbe una batteria di attaccanti davvero importante, per tecnica ed esperienza internazionale, capace infine di offrire una varietà tattica che Fonseca potrebbe sfruttare a dovere.

