Rabiot declina l’ultima offerta di rinnovo della Juventus, allontanandosi così definitivamente dai bianconeri. Il Milan è vigile sulla situazione.

Il Milan ci ha provato e continua a provarci. Adrien Rabiot è un obiettivo concreto, quanto meno desiderato in quel di Via Aldo Rossi. Il francese, svincolato dalla Juventus, rappresenta sul mercato un’opportunità troppo ghiotta per cui vale la pena almeno provarci. E’ un profilo che gode di esperienza internazionale, sia a livello di club che di Nazionale, a centrocampo può ricoprire più ruoli potendo contare su quantità e qualità in abbondanza. Decisamente un profilo da Milan, per cui Moncada sta lavorando per regalarlo a Fonseca. Sky Sport ha svelato nuovi importanti sviluppi in merito al suo futuro e al possibile approdo al Milan.

Rabiot dice no alla Juventus

La Juventus, nonostante abbia ufficializzato Thuram, il fratello di Marcus dell’Inter, come nuovo centrocampista, ha provato fin oltre il gong finale a tenersi stretto Adrien Rabiot. Il francese si è infatti svincolato lo scorso 30 giugno dalla Vecchia Signora e – apprendiamo da Sky Sport – ha detto no all’ultima proposta di rinnovo offerta da Giuntoli. Il rifiuto suona decisamente come i titoli di coda alla sua avventura in bianconero.

Geoffrey Moncada

Milan vigile e pronto all’assalto

Il Milan c’è, la posizione su Rabiot è chiara: Moncada in primis sta vigilando su questa possibilità, dopo aver già avuto diversi contatti con la madre agente del francese e aver offerto loro un contratto decisamente importante. Il rifiuto di Rabiot alla Juve alimenta speranze in casa Milan che – comunica Sky Sport – è pronta al passo finale non appena spuntino le opportunità.

