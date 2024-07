Alfredo Pedullà ha commentato in modo critico le ultime scelte del Milan, dal nome dell’allenatore fino alle strategie di mercato.

La stagione è terminata da più di un mese ormai, il calciomercato ha bussato alle porte di tutte le società di Serie A, ma la scelta del Milan di affidarsi a Fonseca anziché a un profilo del calibro di Conte lascia ancora stupefatto qualcuno. E’ senza dubbio il caso di Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di mercato di Sportitalia. Il collega ha avanzato dubbi, perplessità e riflessioni molto critiche nei confronti delle scelte operate dalla società negli ultimi due mesi.

Milan, avevi bisogno di Conte

Alfredo Pedullà è certo: il Milan avrebbe avuto bisogno di Conte. Il giornalista, intervenuto su Sportitalia, ha affermato che “il Milan aveva bisogno di Conte come il pane. Ti porta freschezza ed entusiasmo. Poi il mercato sta dimostrando che lui ti sta chiedendo il minimo indispensabili. Non ha chiesto 180 milioni di bugdet e colpi da 40 milioni. Cosa che avrebbe fatto anche al Milan”. Un dettaglio di non poco conto è il costo che presuppone Conte a libro paga, difatti continuando il proprio ragionamento sottolinea che “dovevi pagarli 8 milioni più bonus di ingaggio. Il Milan ha fatto peggio: Conte non l’hai preso. Volevi Lopetegui non preso per l’ondata dei tifosi”.

Antonio Conte

Zirkzee? Incomprensibile

Alfredo Pedullà esprime dubbi e perplessità anche in merito all’approccio della società sul mercato, in particolare alla gestione della trattativa Zirkzee. Il giornalista ha infatti rimarcato che “il Milan voleva l’attaccante, sapendo che quell’attaccante sarebbe costato una tombola con le commissioni (ovviamente parla di Zirkzee). Non voglio attaccare nessuno, ma sono due mesi di sintesi. Per me è incomprensibile“.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG