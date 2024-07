Il Milan regalerà a Fonseca tre acquisti, uno per reparto. Da monitorare le uscite, due rossoneri in particolare potrebbero salutare.

Il Milan, senza ansie da prestazione, sta azionando il motore del proprio mercato con convinzione e chiarezza di idee. Il proposito di rinforzare la rosa di Fonseca in ogni reparto del campo prende sempre più corpo. Così come riporta Il Corriere della Sera, la squadra mercato rossonera sta accelerando nel definire i prime tre colpi in entrata di questa sessione di calciomercato. Da monitorare però anche le uscite, due rossoneri in particolare potrebbero salutare.

Chi entra

Alvaro Morata è il nome più inflazionato del momento in casa Milan. L’approdo dello spagnolo a Milanello è atteso ormai a breve, i dettagli del contratto sono stati concordati con l’entourage del giocatore che ha espresso voto favorevole al progetto rossonero. Già settimana prossima, tra martedì e mercoledì potrebbe sostenere le visite mediche. A centrocampo il nome che ruba l’attenzione da tempo è Fofana, che ha dato priorità al Milan di procedere forte dell’accordo economico sul contratto con i rossoneri. Il Monaco, detentrice del so cartellino, chiede 25 milioni, il Milan offre 15 al momento. Le parti sono in aggiornamento e l’accordo potrebbe arrivare a stretto giro. Il nome per la difesa è Pavlovic, del Salisburgo, con cui il Milan pare aver trovato l’accordo economico per il contratto che, rispetto a quello percepito in Austria, sarà raddoppiato. Costo dell’operazione: 20 milioni.

Strahinja Pavlovic

Chi esce

Non solo entrate in casa Milan, ma anche uscite. Il Corriere della Sera riporta infatti che l’interesse rossonero per Emerson Royal, e soprattutto Pavlovic, potrebbe sottendere la partenza di uno tra Tomori e Thiaw. Entrambi infatti sono finiti nel mirino del Newcastle che, esattamente come fatto un anno fa per Tonali, potrebbero presentarsi con un’offerta “irrinunciabile”.

