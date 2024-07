Paulo Fonseca ha recentemente condotto i suoi primi allenamenti alla guida del Milan, suscitando un’ondata di ottimismo tra i tifosi rossoneri. Durante questa prima fase, il tecnico portoghese ha presentato quelle che saranno le linee guida del suo gioco, basato su un calcio offensivo e su un’intensa ricerca di equilibrio difensivo. In quest’ottica, Fonseca mira a far sì che la squadra non solo punti alla vittoria ma si esprima in modo tale da divertire i sostenitori, anche a costo di prendere dei rischi. Ma come si traduce questo approccio in termini pratici, alla luce delle prime sessioni di allenamento e del precedente lavoro svolto dal tecnico al Lilla

Innovazione tattica al primo allenamento

Durante il primo incontro a Milanello, Fonseca ha da subito definito un approccio tattico da far assimilare alla squadra, che si è subito manifestato attraverso l’utilizzo del modulo 4-2-3-1 durante le simulazioni di gioco. L’attenzione si è focalizzata su elementi quali il possesso palla, la densità in campo, i cambi di gioco e un intensivo pressing. La disposizione iniziale con un “3+2”, dove per esempio il mediano Bennacer si abbassa tra i centrali di difesa, ha rivelato l’intenzione di creare un primo possesso di palla rapido e mirato a superare in velocità la metà campo, differenziandosi così nettamente dalla tentazione di attirare la pressione avversaria.

Un gioco basato sulla fluidità e sul dinamismo

L’approccio di Fonseca enfatizza l’importanza della fluidità in campo. Con i terzini proiettati in avanti e un trequartista pronto a inserirsi nella costruzione del gioco, la squadra del tecnico portoghese mira a generare densità offensiva, tradotta in movimenti fluidi e in cambi di gioco repentini. Questo si traduce nella ricerca di non insistere eccessivamente sugli scambi di palla in aree ristrette, ma piuttosto di sfruttare tale densità per liberare spazi sul fronte opposto. Inoltre, la strategia di Fonseca prevede che, a seconda delle circostanze della partita, uno dei terzini possa assumere un ruolo più difensivo, sottolineando così l’intento di un gioco equilibrato che non sacrifichi la solidità difensiva.

Milanello

La sfida di Fonseca

L’arrivo di Fonseca al Milan si presenta dunque come una svolta tattica e strategica per i rossoneri, proponendo un calcio offensivo e allo stesso tempo equilibrato. Le prime indicazioni emergenti dai primi allenamenti e dalla sua esperienza al Lilla delineano un progetto ambizioso, che sarà però messo alla prova nei confronti con gli avversari sia in ambito nazionale sia internazionale. Per Fonseca, l’obiettivo è chiaro: rendere il Milan non solo una squadra che vince, ma che vince divertendo, fedele a una filosofia di gioco che promette bel gioco come filosofia portante.

L’introduzione di questo nuovo corso sarà seguita con interesse dai tifosi e dagli addetti ai lavori, ansiosi di vedere se Fonseca sarà in grado di tradurre le sue idee audaci in successi tangibili. Quel che è certo, è che il percorso del Milan con Fonseca alla guida si preannuncia ricco di fascino e di sfide, con la promessa di un calcio che aspira a emozionare e coinvolgere.

