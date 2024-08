Bennacer può essere la cessione illustre degli ultimi giorni di mercato. Peppe Di Stefano, ai microfoni di Sky Sport, ha fatto il punto.

Nel cuore pulsante del calciomercato, i destini si intrecciano e le strategie si fanno sempre più complesse, con il Milan che si trova a navigare tra decisioni cruciali per il futuro della squadra. Al centro dell’attenzione troviamo Ismael Bennacer, mediano algerino il cui futuro sembra ormai pendere verso horizonti lontani, possibilmente verso l’Arabia Saudita, dove il mercato calcistico continua a mostrare un dinamismo notevole. La situazione di Bennacer si inscrive in un contesto di cambiamenti e nuovi equilibri all’interno della rosa rossonera, dove l’arrivo di nuovi giocatori e le logiche finanziarie giocano un ruolo fondamentale nelle scelte di mercato. Peppe Di Stefano, ai microfoni di Sky Sport, ha fatto il punto della situazione svelando quelle che potrebbero essere le scelte del Club per l’immediato futuro. Ecco le sue parole del giornalista riportate da Radio Rossonera.

Bennacer può partire

Peppe Di Stefano ha evidenziato che “l’indiziato, qualora ci fosse una cessione che io definisco eccellente, sarebbe solo ed esclusivamente Bennacer, perché chiaramente non si cedono i top player di questa squadra. Bennacer, qualora arrivasse un’offerta interessante per il giocatore ma soprattutto per il club, potrebbe essere ceduto. Mancano 7 giorni alla fine del mercato e il Milan ha raggiunto i 4 macro obiettivi: difensore centrale, terzino destro, centrocampista centrale e attaccante”.

Ismaël Bennacer

La strategia del Milan

Ha proseguito poi sottolineando che “il Milan si trova in una condizione ideale: deve smaltire quei pochi giocatori che ormai sono rimasti in esubero all’interno della rosa come Adli o Ballo-Touré. Per il resto, il Milan ha la serenità di poter provare qualche piccolo gap che c’è con altre squadre o magari cogliere delle opportunità“.

