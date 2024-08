Il Milan è sempre più vicino al quinto acquisto della propria campagna acquisti. Accordo a un passo per Vos: ecco cosa manca.

Nel mondo frenetico del calciomercato, dove ogni movimento viene scrutato con attenzione, il Milan sembra essere vicino a concludere un’affare che potrebbe rivelarsi decisivo per il futuro del club. Il centrocampista dell’Ajax, Silvano Vos, è al centro di trattative che potrebbero portarlo a vestire la maglia rossonera nella prossima stagione. Attraverso un’intensa attività negoziale, il Milan avrebbe raggiunto un’intesa totale con il giocatore, delineando un contratto che potrebbe estendersi fino a cinque anni. Ma quali sono i passaggi successivi per trasformare questo accordo in una realtà concreta e quali sono i potenziali ostacoli ancora da superare? Il Corriere dello Sport, sulle proprie colonne, ha fatto il punto della situazione.

Un trasferimento imminente ma non ancora concluso

Sebbene l’accordo tra il Milan e Silvano Vos sembri essere totale, resta un tassello fondamentale da posizionare per completare il puzzle: l’intesa con l’Ajax. Il club olandese, detentore del cartellino del giocatore, ha fissato la sua richiesta economica tra i 9 e i 10 milioni di euro. La proposta del Milan, sebbene non sia stata resa pubblica nei dettagli, sarebbe al momento leggermente inferiore a questa valutazione. Nonostante la discrepanza tra domanda e offerta, l’aria che si respira è di cauto ottimismo, con la speranza che le due parti possano trovare un accordo reciproco a breve.

Giorgio Furlani

A ore la chiusura

Il Corriere dello Sport riferisce che il Milan è forte di un accordo sulla durata del contratto e sullo stipendio con Vos, il gioiellino paragonato i patria a Seedorf. Manca il tassello determinante: l’accordo con l’Ajax. Il quotidiano sportivo romano rivela però che sarebbe ormai questione di ore l’accordo tra i due club, non essendoci inoltre molta distanza tra domanda e offerta.

