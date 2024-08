Paulo Fonseca stupisce tutti proponendo una squadra con una sorpresa inattesa. Ecco il probabile undici che domani affronterà il Parma.

E’ tempo di rituffarsi nel campionato di Serie A. Domani all’Ennio Tardini di Parma, il Milan sarà di scena contro club emiliano guidato da Fabio Pecchia. Paulo Fonseca è pronto a stupire tutti, e non solo in attacco dove dovrà fare a meno dell’infortunato Alvaro Morata. Di seguito le probabili scelte del tecnico rossonero per la trasferta di Parma.

Le scelte di Fonseca

L’undici di Paulo Fonseca per la trasferta di Parma con gli emiliani guidati da Pecchia non presenta molto sorprese nel pacchetto arretrato. Davanti a Maignan infatti agiranno, partendo da destra, Calabria, Tomori e Pavlovic ( al debutto in maglia rossonera ) e Theo Hernandez. Lì dove ci saranno soprese invece sarà il centrocampo, reparto in cui agiranno in cabina di regia la coppia formata da Musah e Reijnders. In attacco, così come annunciato in conferenza stampa, spazio a Okafor. Lo svizzero sarò sostenuto da Pulisic, a destra, Leao, a sinistra, e Loftus-Cheek sulla trequarti. Conferma quindi per l’eroe di San Siro che ha regalato il pareggio in extremis al Milan contro il Torino. Panchina invece per Fofana, presentato proprio all’intervallo della sfida contro i granata. Fonseca opta per un inserimento più graduale, considerando inoltre che il giocatore si è allenato molto da solo e necessita quindi di inserirsi al meglio.

Noah Okafor

Le scelte del Parma

Il Parma guidato da Fabio Pecchia dovrebbe optare per la scelta dell’undici qui di seguito riportato.

PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Coulibaly, Delprato, Osorio, Valeri; Bernabé, Estevez; Man, Sohm, Mihalia; Bonny Allenatore: Fabio Pecchia.

