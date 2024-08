Peppe Di Stefano ha evidenziato i passi avanti di Camarda nel suo percorso di crescita, svelando che potrebbe a breve debuttare in prima squadra.

È impossibile negare che il calcio italiano sia una fucina inesauribile di talenti, pronti a scintillare sui campi di gioco e a incantare gli appassionati con le loro prodezze balistiche. Francesco Camarda, giovanissimo attaccante del Milan Futuro, sembra essere la nuova stella pronta a brillare nel firmamento calcistico. Con appena 16 anni, ha già dimostrato di cosa è capace, segnando una doppietta che ha permesso alla sua squadra di superare il turno in Coppa Italia di Serie C. Questo successo non solo ha consolidato la sua reputazione come speranza del futuro calcistico italiano, ma ha anche impostato il palcoscenico per il suo prossimo grande passo: il debutto in campionato. Di questo e non solo, ne ha parlato Peppe Di Stefano. Di seguito le parole riportate da Radio Rossonera.

Camarda in Parma-Milan?

Peppe Di Stefano ha evidenziato che “oggi Francesco Camarda si è allenato col Milan Futuro: non significa che si allenerà sempre con loro e non sarà convocato. Però a distanza di un po’ di giorni dalla partita si è allenato con Bonera. Vedremo se ci sarà spazio per lui in questa partita, che sarà complicata. Per me si riparte con Jovic e nel secondo tempo entra Okafor”.

Francesco Camarda

La suggestione Camarda

Peppe Di Stefano ammette che, soprattutto dopo l’infortunio di Morata, “c’è la suggestione Camarda, che ha realizzato due gol alla seconda partita da professionista in Serie C, facendo vincere il Milan Futuro a Novara. Ha fatto degli assist anche a Lecco. Secondo me è cresciuto anche fisicamente di 7-8 kg rispetto addirittura al suo esordio di mesi fa. Sono convinto che prima o poi, e per me più prima che poi, lo vediamo anche in prima squadra“.

