Dalla Spagna, in particolare El Chiringuito TV, lancia un’autentica bomba di mercato in merito al passaggio di Leao al Barcellona.

Nel panorama calcistico internazionale, le voci di mercato suscitano sempre grande interesse e curiosità tra gli appassionati dello sport più amato al mondo. Una delle notizie che sta attualmente tenendo banco riguarda il Barcellona e il suo supposto interesse per uno dei talenti più brillanti del calcio europeo: Rafa Leão. Secondo quanto riportato da El Chiringuito TV, il club catalano avrebbe messo gli occhi sul giovane attaccante portoghese, delineando un’operazione che si preannuncia tutt’altro che semplice.

La scelta di Hansi Flick

Alla base di questo interesse vi sarebbe una precisa richiesta del tecnico del Barcellona, Hansi Flick, il quale avrebbe individuato in Rafa Leão il rinforzo ideale per la fascia sinistra dell’attacco blaugrana. La volontà di aggiungere un “giocatore top” alle proprie fila sembra essere una priorità per il Barcellona che, sotto la guida di Flick, si appresta a scrivere un nuovo capitolo della sua gloriosa storia.

Rafael Leao

La trattativa e gli ostacoli economici

Nonostante l’entusiasmo e le ambizioni, il percorso per portare Leão in Catalogna si preannuncia ricco di ostacoli, primo tra tutti la valutazione economica del giocatore. Il Milan, club attualmente in possesso del cartellino del portoghese, avrebbe fissato il prezzo di partenza a non meno di 100 milioni di euro, una cifra da capogiro che mette in luce l’alto valore attribuito al calciatore. Complicazioni non di poco conto emergono anche dal lato finanziario del Barcellona; il club catalano, infatti, negli ultimi anni ha mostrato più di qualche difficoltà nel gestire le proprie finanze, trovandosi spesso in difficoltà persino nell’iscrivere nuovi acquisti.

BOMBAZO en el BARÇA El club culé se lanza a por RAFAEL LEÃO.#JUGONES pic.twitter.com/oKQ6lmb0JY — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 20, 2024

Una strategia di pagamento innovativa

Tuttavia, il Barcellona sembra avere un’idea ben chiara su come superare questi ostacoli. Secondo le informazioni riportate, il club sarebbe disposto a considerare una formula di pagamento dilazionato per il trasferimento di Leão, oltre a valutare la cessione di alcuni giocatori attualmente in rosa per alleggerire il proprio monte ingaggi e accumulare le risorse necessarie. In quest’ottica, la figura di Jorge Mendes, agente di rilievo nel mondo del calcio e intermediario noto per la sua abilità nelle negoziazioni, gioca un ruolo chiave, avendo già iniziato a lavorare per facilitare l’eventuale passaggio del calciatore sotto la bandiera blaugrana.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG