Massimo Zampini non ha perso l’occasione per attaccare il Milan in merito all’autorete di Thiaw, ricordando quanto accaduto tra Buffon e Muntari.

In un clima calcistico sempre più attento alle dinamiche fair play e all’integrità sportiva, un momento significativo si è verificato durante l’ultimo incontro tra Milan e Torino. Protagonista involontario, Malick Thiaw, difensore del Milan, che ha segnato un autogol durante la partita. Ciò che ha suscitato un particolare interesse tra gli osservatori e i fan del calcio, però, non è stato tanto l’errore in sé, quanto la reazione del mondo del calcio a questo episodio. In particolar modo, le parole di Massimo Zampini, giornalista noto per i suoi commenti puntuti e riflessivi, hanno acceso un dibattito che va oltre il semplice evento sportivo.

Il commento di Zampini

Massimo Zampini, tramite i propri canali social, ha colto l’occasione per lanciare una riflessione che si connette ad un episodio avvenuto anni fa, coinvolgendo una leggenda del calcio italiano: Gianluigi Buffon. Il giornalista ha infatti paragonato l’atteggiamento della squadra di Milan, e in particolare del suo difensore Thiaw, con quello avuto da Buffon in occasioni passate. La domanda posta da Zampini è se sia stato il giocatore milanista a confermare all’arbitro la validità del proprio autogol, come gesto di lealtà e sportività, suggerendo così una lezione morale rivolta a Buffon, il quale per anni è stato oggetto di commenti e critiche riguardo al suo comportamento in situazioni analoghe. In particolare evidenzia: «Non ho visto ma ovviamente è stato il difensore del Milan a dire all’arbitro che era gol, no? Hanno dato una bella lezione a Buffon che hanno insultato per 10 anni, giusto?»

Gianluigi Buffon

Lezione di sportività

Paragonare l’autorete di Thiaw, non confessata all’arbitro, all’episodio di Buffon con Muntari è quanto più di pretestuoso possa esserci. Innanzitutto, il gol al Torino è statto convalidato nonostante “l’omissione” del giocatore del Milan, cosa che non accadde in quel Milan-Juventus, sul punteggio di 1-0 per i rossoneri e con la possibilità di raddoppiare il vantaggio e, perché no, blindare il primo posto e lo scudetto che, come ricorderete andò invece ai bianconeri. Inoltre Thiaw non ha mai pronunciato questa frase: “Se me ne fossi accorto non avrei aiutato l’arbitro”.

