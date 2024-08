Il Milan starebbe valutando l’ipotesi di formulare un’offerta ufficiale alla Juve per Chiesa. C’è da vincere la concorrenza di Inter e Barcellona.

Il mondo del calciomercato è sempre in ebollizione, specialmente nelle ore che precedono la chiusura delle trattative. Quest’anno, tra le vicende più chiacchierate troviamo la situazione di Federico Chiesa, l’attaccante della Juventus che sembrerebbe essere finito ai margini del progetto bianconero. In questo contesto di incertezza, emergono come possibili destinazioni i club di Milano, con il Milan prontamente in lizza per accaparrarsi il talento italiano, ma con l’Inter a fare da sfondo nella corsa all’acquisto.

La situazione di Chiesa alla Juventus

La Juventus, alle prese con un bilancio da riequilibrare e la gestione ottimale dell’organico in vista della nuova stagione, si trova costretta a valutare offerte per alcuni dei suoi giocatori. Federico Chiesa, nonostante le qualità indiscusse e le prestazioni offerte in maglia bianconera, pare essere uno dei nomi su cui la società potrebbe decidere di monetizzare. La necessità di ridurre il monte ingaggi e di ristrutturare la rosa ha portato il club a considerare anche soluzioni di mercato dolorose, come quella di un giocatore del calibro di Chiesa.

Federico Chiesa

Milan e Inter sulle tracce di Chiesa

La rivalità storica tra Milan e Inter si estende anche al mercato, con entrambe le squadre pronte a sfidarsi per assicurarsi i servigi di Chiesa. Con il Milan alla ricerca di rinforzi offensivi dopo un’estate caratterizzata da operazioni mirate e l’Inter sempre attenta a colpi di mercato che possano elevare ulteriormente la qualità della rosa, l’affare Chiesa appare come una ghiotta opportunità. I club meneghini sarebbero disposti a presentare offerte nell’ordine dei 10 milioni di euro – riportano i colleghi de il Secolo XIX , una cifra che la Juventus potrebbe prendere in considerazione, soprattutto alla luce della necessità di alleggerire la propria situazione finanziaria.

Il ruolo del Barcellona e le prospettive future

Non bisogna dimenticare, tuttavia, l’interesse manifestato anche da club esteri, come il Barcellona, che rimane alla finestra pronto a intervenire nel caso in cui le condizioni dovessero diventare favorevoli. L’inserimento di una squadra del calibro del Barcellona aggiunge ulteriore fascino alla trattativa, potendo influenzare non solo le dinamiche di trasferimento ma anche le aspirazioni personali del giocatore.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG