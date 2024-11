La gioia per la vittoria dura poco in casa Milan. Uno “stop” all’orizzonte potrebbe complicare i prossimi passi della squadra.

Nella magica atmosfera del Santiago Bernabéu, la squadra rossonera ha scritto una pagina indimenticabile della sua storia, ritagliandosi un posto d’onore nei ricordi di questa gloriosa competizione.

La straordinaria vittoria ottenuta dai giocatori guidati da Fonseca non è stata solo un trionfo dal punto di vista numerico, ma ha rappresentato un’epopea fatta di talento, spirito di squadra e personalità, elementi che insieme hanno creato un capolavoro calcistico che rimarrà impresso negli annali.

La gioia

Questa non è stata solo una vittoria, ma un’autentica dichiarazione di forza, tanto più notevole considerando che l’ultima volta che i rossoneri riuscirono nell’impresa di segnare tre gol in questo stadio fu nel lontano 2009. Tra i grandi meriti della serata, va senza dubbio riconosciuto a Rafa Leao di aver brillato con la sua abilità, ritrovando quei ritmi di gioco che tutti si aspettano da lui, mentre Musah, sulla fascia, si è rivelato una piacevolissima scoperta, tanto da essere nominato MVP della partita da molti osservatori. Non va dimenticato il gol di Malick Thiaw, simbolo della sua ottima performance sul campo, così come le parate spettacolari di Mike Maignan, che ha dimostrato ancora una volta di essere un punto di riferimento tra i pali. Tijjani Reijnders, inoltre, ha già eguagliato il numero di reti segnate in una stagione completa con la maglia del Milan, un risultato notevole considerando le sole 14 partite disputate fino ad ora.

La batosta

Il cammino dei rossoneri, tuttavia, si preannuncia costellato di sfide impegnative. La prossima avversaria sarà lo Slovan Bratislava, una squadra che, nonostante occupi attualmente l’ultima posizione nel suo gruppo, non va sottovalutata, dato il contesto sempre imprevedibile delle competizioni europee. Le squadre a zero punti, così come lo Slovan, dimostrano spesso di avere la ferocia dei feriti e potrebbero riservare sorprese. L’assenza di Alvaro Morata, squalificato per l’imminente trasferta in Slovacchia, rappresenta sicuramente un punto interrogativo per la formazione, ma al contempo una potenziale opportunità per giocatori come Abraham o Camarda di dimostrare il proprio valore su un palcoscenico prestigioso come quello europeo.

Alvaro Morata

Il prossimo impegno europeo del Milan

La partita contro lo Slovan Bratislava del prossimo 26 novembre sarà dunque un nuovo capitolo di questa avvincente avventura europea. Sarà interessante vedere come il Milan si approccerà a questa sfida, forte dell’entusiasmo e della fiducia acquisiti dopo l’epica serata di Madrid. La strada verso il successo è ancora lunga e insidiosa, ma i rossoneri hanno già dimostrato di avere tutte le carte in regola per aspirare alle vette più alte.

