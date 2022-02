Milan, dubbi sul futuro di Ibrahimovic

I prossimi mesi potrebbero essere gli ultimi di Zlatan Ibrahimovic al Milan. Tornato per aiutare i rossoneri nella missione scudetto, è stato spesso fuori causa per problemi fisici. Tuttosport spiega come Maldini e Massara terranno conto delle tante assenze capitate in questa stagione per il centravanti svedese, che ora non è certo di restare in rossonero. Il discorso verrà affrontato in Primavera.

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, sarà proprio l’attacco il reparto che cambierà look questa estate. La scelta di proseguire o meno con l’asso svedese sarà il punto di partenza delle strategie del club di Via Aldo Rossi. Possibile quindi ipotizzare un Milan dopo Ibra, magari puntando su profili giovani da far crescere insieme a calciatori più esperti.