Inter, nuovi contatti con il Sassuolo per Frattesi

Il calciomercato non si ferma mai, nemmeno a poche ore da un derby che vale una stagione. L’Inter ha messo le mani su Davide Frattesi del Sassuolo e, secondo Tuttosport, la trattativa sta per entrare nel vivo. Le buone prestazioni del centrocampista ex Monza hanno convinto la dirigenza a pigiare il piede sull’acceleratore. Il calciatore ha una valutazione tra i 20 e i 25 milioni di euro.

Il club nerazzurro punta a ridurre la parte cash inserendo delle contropartite. I nomi di Pirola e Pinamonti sono sempre graditi al tecnico dei neroverdi Dionisi. Gli ottimi rapporti tra Carnevali e Marotta potrebbero dare slancio alla trattativa. L’Inter ha le idee chiare su come rinforzare la rosa della prossima stagione. Frattesi è il colpo giusto per dare al tecnico Simone Inzaghi un’alternativa di spessore ai titolari.