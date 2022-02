Mercato, Zaniolo vuole il rinnovo a prescindere da cosa dirà il mercato

Il futuro di Nicolò Zaniolo tiene banco in casa Roma. Dopo le parole del general manager Tiago Pinto e del tecnico Josè Mourinho, diventa prioritario un incontro con la società per chiarire il futuro del talento giallorosso. Sul calciatore ci sarebbero Milan e Juve ma la sensazione è che prima possa arrivare il rinnovo di contratto.

Come riporta la Gazzetta dello Sport oggi in edicola, la società giallorossa vuole tutelarsi e allo stesso tempo accontentare il giocatore. Nelle prossime settimane si parlerà di un nuovo accordo a cifre leggermente inferiori a quelle di capitan Pellegrini: una mossa che consentirebbe al club di non svalutare il suo campione in caso di cessione. Un’eventuale offerta importante in estate sarebbe valutata attentamente da entrambe le parti.