Il Milan sta iniziando a pianificare il futuro e, da quanto trapela, starebbe valutando un’occasione decisamente molto ghiotta. Il Milan ha un occhio al presente e uno al futuro. In particolare l’obiettivo è quello di pianificare le prossime mosse per accrescere sempre di più il livello di competitività della rosa di Fonseca, aggiungendo magari qualità nei reparti dove manca. I nomi sul taccuino di Moncada abbondano ma, uno in particolare, potrebbe riaccendere le fantasie in quel di Via Aldo Rossi. Due buone ragioni potrebbero riaprire una trattativa che già in passato poteva prendere vita. L’ultimo Milan traballante Il Milan, sotto la guida di Paulo Fonseca, ha mostrato segni di fragilità che non sono passati inosservati. La passività evidenziata nella partita contro la Fiorentina, accompagnata da errori significativi come quello di Theo Hernandez e dalla tensione tra i giocatori, ha riportato alla luce dei problemi che necessitano soluzioni immediate. Tali circostanze, […]

Leggi l’articolo completo Milan, due motivi per alimentare il “sogno”: trattativa riaperta, su Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG