Il Milan guarda già al futuro e, in caso di addio del big, sarebbe già pronto il sostituto. Sorpasso alla Juve per il talento brasiliano. Il Milan ha messo a segno un mercato decisamente importante nel corso dell’estate regalandosi tutti gli obiettivi che si era prefissato. La coperta però appare corta e, nel prossimo futuro, la squadra mercato rossonero sarebbe pronta a correre ai ripari. Nonostante la volontà di blindare i propri gioielli, le vie del mercato potrebbero allontanare da Milanello uno dei pezzi pregiati della rosa rossonera. Ecco che, in questo contesto, avanza con decisione un nome nuovo in casa Milan. Jovic e Chukwueze sulla graticola Luka Jovic e Chukwueze non vivono al Milan un periodo fortunato. Il primo, pur essendo stato confermato al termine della passata stagione, è oggi fuori dai progetti tattici di Fonseca. Il secondo invece, infortunatosi con la propria nazionale, resta in bilico per il […]

Leggi l’articolo completo Milan, in caso di addio del big è pronto il colpo: sorpasso alla Juve, su Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG