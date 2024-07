Alvaro Morata è pronto a essere un nuovo giocatore del Milan. L’accordo è praticamente fatto, l’acquisto voluto fortemente da Ibra e Fonseca è prossimo alla chiusura.

Il Milan si muove, con i suoi tempi, ma si muove. Il nodo attaccante sembra essere ormai definitivamente sciolto, trovando la soluzione a un rebus che aleggiava da settimane sulla squadra e sulla società. La scelta è ricaduta su Alvaro Morata, attaccante spagnolo ex Juve, che in carriera ha messo a segno 167 reti in 440 presenza. Un bottino da bomber di prima scelta, soprattutto poi considerando che le sue prestazioni si sono apprezzate in club del calibro del Real Madrid, Chelsea e Atletico Madrid. La Gazzetta dello Sport, sulle proprie colonne, ha svelato i numeri e i dettagli che condurranno lo spagnolo al Milan, evidenziando il ruolo cruciale di Ibra e Fonseca nel buon esito della trattativa.

Quattro anni d’amore

La rosea evidenzia che ormai tutto sia fatto per Alvaro Morata al Milan. L’accordo tra le parti è stato trovato su una base di contratto di 5 milioni di euro annui, per una durata di contratto di quattro anni. In realtà il Milan vorrebbe modificare quest’ultimo dettaglio, proponendo un triennale con opzione per il quarto. Dettagli a parte, l’accordo è ormai siglato al punto che la rosea si sbilancia affermando che, da lunedì prossimo, ogni giorno potrebbero essere buono per l’annuncio in rossonero.

Alvaro Morata

Il ruolo di Ibra e Fonseca

Il Milan di Cardinale, quello della collegialità di intenti e scelte, si è certamente esaltato nella trattativa per Morata in rossonero. Sia lo svedese che il neo tecnico portoghese sono stati infatti – scrive la rosea – i motori pulsanti per convincere l’ex Juve a lasciare Madrid, casa sua, per sposare il progetto Milan. Alvaro Morata è infatti una scelta condivisa che lo vuole al centro del progetto e della squadra.

