Fofana ha sciolto le riserve: vuole solo il Milan. Il Monaco è stato informato dagli agenti del francese. Ecco l’offerta dei rossoneri.

Il Milan accelera sul mercato, sempre più convintamente verso i propri obiettivi. Alvaro Morata con ogni probabilità sarà il primo tassello che si aggiungerà alla rosa di Fonseca, l’accordo tra le parti è prossimo alla definizione nelle prossime ore. Per quanto riguarda invece il rinforzo per la linea mediana del campo, tutti gli indizi conducono a Fofana del Monaco. Il centrocampista della Nazionale francese è la prima scelta della squadra mercato rossonera che, nelle ultime ore, ha rotto gli indugi e iniziato ad affondare il colpo per regalarlo a Fonseca. Fabrizio Romano e Tuttosport hanno svelato nuovi importanti retroscena in merito alla tratattiva.

Fofana vuole solo il Milan

L’accordo tra Fofana e il Milan, come da noi documentato nelle ultime ore, è fatto. Intesa totale con il giocatore per un contratto di 5 anni a circa 4 milioni di euro annui. Resta da trovare l’intesa economica con il Monaco che, nonostante il giocatore abbia un contratto in scadenza nel 2025, non vorrebbe abbassare più di tanto le proprie richieste. Intanto – scrive Fabrizio Romano – gli agenti di Fofana hanno comunicato al Monaco la volontà di accettare il Milan, soltanto i rossoneri, respingendo al mittente possibili offerte dalla Premier League.

Zlatan Ibrahimovic e Giorgio Furlani

L’offerta del Milan

Tuttosport rivela, sulle proprie colonne, anche l’entità dell’offerta rossonera al Monaco per Fofana. Il Club di Via Aldo Rossi infatti sarebbe disposto a mettere sul piatto una cifra compresa tra i 20 e i 22 milioni per chiudere l’operazione. Cifra che sarebbe più bassa dei 30 milioni offerti dal Nottingham Forrest, rifiutata però dal calciatore che ha posto il Milan in cima ad ogni sua preferenza. Dettaglio che il Milan ovviamente vuole far pesare durante le contrattazioni con il club francese.

