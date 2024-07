Il Milan ha avanzato un’offerta importante a Rabiot, svincolato dalla Juve. A breve arriverà la decisione del giocatore, su cui c’è tanta concorrenza.

Il Milan ci ha provato e continua a provarci. Adrien Rabiot è un obiettivo concreto, quanto meno desiderato in quel di Via Aldo Rossi. Il francese, svincolato dalla Juventus, rappresenta sul mercato un’opportunità troppo ghiotta per cui vale la pena almeno provarci. E’ un profilo che gode di esperienza internazionale, sia a livello di club che di Nazionale, a centrocampo può ricoprire più ruoli potendo contare su quantità e qualità in abbondanza. Decisamente un profilo da Milan, per cui Moncada sta lavorando per regalarlo a Fonseca. Tuttosport, sulle proprie colonne, ha fatto il punto della trattativa tra il Milan e il francese ex Juve.

L’offerta importante del Milan

Il Milan – riferisce Tuttosport – ha avuto diversi contatti con la madre agente Veronique, proponendo un contratto decisamente allettante. Rabiot qualora accettasse la destinazione rossonera, si equiparerebbe per stipendio a Leao, il più pagato della rosa. Il Milan attende con moderata fiducia la risposta di Rabiot che ora, a Europeo terminato, dovrebbe scegliere a breve il proprio futuro.

Paulo Fonseca

La concorrenza

Sul giocatore – scrive Tuttosport -non manca la concorrenza, anzi. La Juventus pare abbia definitivamente smesso di rincorrere il giocatore, declinando le proprie attenzioni su Thuram, acquistato ufficialmente dal Nizza per circa 20 milioni di euro. Restano invece in lizza squadre del calibro di Real Madrid, il sogno di Rabiot tra l’altro, il Liverpool e il Bayern Monaco. Tre squadre che, qualora decidessero di affondare il colpo, avrebbero senza dubbio una forza economica superiore rispetto a quella rossonera.

