Il mercato del Milan non riguarderà solo l’attacco, anche se questo aspetto gode al momento di una corsia preferenziale nei movimenti della squadra mercato rossonera. Arriveranno rinforzi anche in difesa, in particolare un terzino di fascia destra e un difensore centrale. Proprio quest’ultimo tassello potrebbe aver trovato nelle ultime ore il suo padrone ideale: Pavlovic del Salisburgo. Calciomercato.com riferisce dei primi contatti avvenuti tra il Milan e il club austriaco, svelando alcuni importanti retroscena.

Il Salisburgo fissa il prezzo

Il centrale di difesa, di piede sinistro, classe 2001di nazionalità serba, è il nuovo obiettivo come nuovo difensore centrale rossonero. Il Milan lo ha posto in cima alle proprie preferenze, rompendo gli indugi e avviando una vera e propria trattativa con il Salisburgo. Il club austriaco ha aperto alla cessione del proprio giocatore, il cui contratto scadrà nel 2027, fissandone il prezzo: 20 milioni di euro. Il Milan riflette e studia l’offerta migliore per aggiudicarsi il giovane difensore di talento.

Malick Thiaw

Thiaw in partenza

Non è da escludere che in difesa, oltre agli ingressi un terzino di fascia destra e un centrale, non possano esserci anche delle uscite. In particolare Calciomercato.com rivela che l’indiziato numero uno a salutare il Milan potrebbe essere Malick Thiaw. Negli ultimi giorni infatti si è registrato il pressing deciso e convinto del Newcastle, pronto a investire per lui cifre significative. Il Club di Via Aldo Rossi al momento fa muro ma non è detto che qualcosa possa cambiare nel corso del mercato, soprattutto se dovesse concretizzarsi l’affare Pavlovic.

