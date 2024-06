Stefano Donati ha spiegato in numeri e cifre il motivo per cui l’Inter vince e il Milan no. A suo dire dipende da alcune scelte societarie.

La stagione appena conclusa ha messo in evidenza il differente stato d’animo sulle sponde del Naviglio milanese. Se sul versante nerazzurro è scorso molto champagne, su quello rossonero invece il calice è stato colmo di amarezze. Lo scudetto della seconda stella, vinto oltretutto nel derby, ha scosso e non poco gli umori del popolo rossonero, riversando in una contestazione prolungata contro la società il proprio disappunto. Stefano Donati, giornalista di Telelombardia, ha provato a spiegare le differenze tra le due società, differenze che segnano a suo dire il passo tra il solo partecipare e il vincere.

In casa #Inter il tetto ingaggi è 6,5/7 con un’eccezione a 9/10.

In casa #Milan è 4,5 con un’eccezione a 7. Possiamo fare mille narrazioni ma le differenze nei risultati sportivi, partono principalmente da questo aspetto. — Stefano Donati (@StefanoDonati27) May 31, 2024

La differenza di vedute

Stefano Donati, sul proprio profilo X, ha pubblicato un post nel quale sottolinea quale sia la vera differenza tra Milan e Inter, il fattore che consente ai nerazzurri di vincere a differenza dei cugini rossoneri. Il giornalista afferma infatti che se “in casa Inter il tetto ingaggi è 6,5/7 con un’eccezione a 9/10, in casa Milan è 4,5 con un’eccezione a 7”. La differenza – a suo dire -sarebbe sarebbe dunque un tetto superiore agli stipendi che consentirebbe all’Inter di vantare giocatore più forti e quindi vincenti. Prosegue infatti affermando che “possiamo fare mille narrazioni ma le differenze nei risultati sportivi, partono principalmente da questo aspetto”.

La forza del Milan

Il Milan segue senza ombra di dubbio un percorso differente da quello dell’Inter, il quale mira al raggiungimento dei medesimi risultati ma attraverso un percorso più sano ed efficiente da un punto di vista economico. Quest’ultimo aspetto è fondamentale e foriero di garanzie per un futuro solido e non schiavo di cessioni obbligate con il conseguente rischio di instabilità finanziaria. Due linee di pensiero differenti, di certo quella del Milan ha uno sguardo più lungo rispetto a quella nerazzurra.

