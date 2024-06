Il Milan ha trovato l’intesa con Zirkzee ma a bloccare tutto sarebbe una policy fissata da Cardinale. Ecco i dettagli.

Il Milan nel prossimo mercato cercherà di mettere le mani su un attaccante che possa ereditare al meglio l’eredità lasciata vacante da Oliver Giroud. Al primo posto sul taccuino di Ibrahimovic e Moncada figura l’attaccante olandese del Bologna Joshua Zirkzee. E’ emerso che la clausola di 40 milioni sarebbe valida per tutti, e non solo per il Bayern Monaco. Il Milan lavora a questa operazione da tempo e, nelle ultime ore, è trapelato di un accordo raggiunto tra la squadra mercato rossonera e il calciatore. Cosa blocca però la trattativa Tancredi Palmeri, nel proprio editoriale per Sportitalia, ha svelato cosa impedisce all’affare di concretizzarsi, almeno per ora.

Joshua Zirkzee

La policy di Cardinale

Tancredi Palmeri sottolinea che il “problema sono 20 milioni di commissione per Joorabchian, procuratore dell’olandese, che sono uno scoglio letale”. Prosegue poi svelando che “la policy interna del Milan di Cardinale che si impone di non pagare più di 5 milioni per commissione. Il Diavolo dovrà saliere ad almeno 15 milioni, dunque rompendo la policy, cosa che però a onor del vero finora non è mai avvenuta. Se dovesse smuoversi l’Arsenal allora si brucerebbe ogni vantaggio accumulato e il gap sarebbe incolmabile”

L’accordo tra il Milan e Zirkzee

Nonostante le difficoltà sopra citate, Palmeri ribadisce quanto già detto anche da noi e cioè che “il Milan rimane il più avanti su Zirkzee, quello che ha l’accordo col giocatore e l’intenzione più chiara, che vorrebbe rosicchiare qualche milioncino sulla clausola ma che alla fine terminerà per pagarne una trentina aggiungendoci i 10 milioni per Saelemaekers”. Le prossime settimane potrebbero essere decisive in tal senso.

