Paolo Scaroni avrebbe detto: “Se ci danno 150 milioni per Leao lo impacchetto”. Immediata la smentita e il comunicato del Milan.

Il presidente del Milan, Paolo Scaroni, è finito al centro di una bufera in seguito a delle presunte affermazioni fatte in merito al futuro di Leao. Ieri sera era presente al Quirinale per il tradizionale ricevimento del 2 giugno offerto dal presidente della Repubblica Mattarella. Scaroni avrebbe parlato con un tifoso al di fuori del Quirinale e le sue parole sarebbero stato intercettate da un cronista dell’agenzia Dire. Da qui si è scatenato un autentico tam-tam mediatico che ha agitato il mondo rossonero. Immediata la smentita, sia alla Gazzetta dello Sport e sia tramite un comunicato ufficiale del Milan che ha chiarito l’esatta natura della parole dette dal presidente. smentendo con fermezza ogni altra ricostruzione artificiosa.

Le presunte parole di Scaroni

Le parole attribuite al presidente del Milan, Paolo Scaroni, sono le seguenti: “Adesso la priorità è il centravanti. Se ci danno 150 milioni per Leao lo impacchetto, io sono molto venale”.

La smentita ufficiale

Arriva tempestivamente la nota ufficiale del Milan che smentisce con fermezza ogni ricostruzione non veritiera in merito a quanto proferito dal presidente Paolo Scaroni. La società comunica quanto segue: “Il Presidente Scaroni smentisce di avere mai detto ad alcuna persona l’affermazione a lui attribuita, che peraltro non è neppure un suo pensiero”. Infine, Paolo Scaroni ha riferito quanto segue ai colleghi de La Gazzetta dello Sport: “Non ho mai detto niente di simile, perché non lo penso assolutamente. Mi è stato chiesto da un amico notizie sul futuro di Leao e ho risposto che ha una clausola da 175 milioni e che resterà con noi”.

