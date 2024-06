Il Milan insegue Jonathan David per l’attacco viste le difficoltà per arrivare a Joshua Zirkzee. Il canadese non è l’unico in lizza.

Jonathan David, il talento attaccante del Lille, continua a essere uno dei principali bersagli del Milan per il calciomercato estivo. Una ricerca di rinforzi in attacco che diventa sempre più pressante per il club rossonero, in seguito a complicazioni emerse nella trattativa per Joshua Zirkzee, attaccante olandese emergente attualmente in forza al Bologna. Ma cosa rende David un obiettivo così ambito per il Milan? E come si inserisce la figura di Paulo Fonseca, prossimo allenatore del club, in questa equazione?

Joshua Zirkzee

Il panorama offensivo del Milan

Il calciomercato del Milan è in pieno fermento, con la squadra alla ricerca di nuovi talenti capaci di elevare la propria potenza offensiva. Dopo aver incontrato difficoltà nella corsa a Joshua Zirkzee, l’attenzione del Diavolo si è spostata verso diverse alternative. Tra queste, spiccano i nomi di Benjamin Šeško del RB Lipsia, Serhou Guirassy dello Stoccarda, e Santiago Giménez del Feyenoord. Tuttavia, il giocatore che sembra riscaldare maggiormente gli animi all’interno della dirigenza milanista è Jonathan David, attaccante canadese del Lille, da tempo nel mirino del club.

Jonathan David, un profilo su misura per il Milan

Quello che rende Jonathan David una scelta così intrigante per il Milan è la combinazione di fattori tecnici ed economici. Il giocatore, legato al Lille da un contratto in scadenza il 30 giugno 2025, ha un costo stimato oggi intorno ai 40 milioni di euro. Una cifra importante, ma giustificata dalle prestazioni eccezionali dell’attaccante: con 26 gol realizzati sia nella stagione 2022-2023 che nell’attuale, David si conferma uno degli attaccanti più prolifici e interessanti del panorama europeo.

Ma c’è un altro aspetto che fa di David un obiettivo particolarmente desiderabile per il Milan: la sua familiarità con Paulo Fonseca. Il tecnico portoghese, infatti, avrà il compito di guidare i rossoneri dalla prossima stagione e conosce molto bene le qualità e le caratteristiche di David, avendolo allenato nelle ultime due stagioni in Francia. Questo rapporto preesistente potrebbe facilitare l’integrazione dell’attaccante nel progetto tecnico del Milan e accelerare il suo adattamento alla Serie A.

Il Milan tra strategie e ambizioni future

Il Milan, quindi, continua a muoversi attivamente sul mercato per rafforzare il proprio reparto offensivo. La possibile acquisizione di Jonathan David rappresenterebbe un colpo significativo, in grado di offrire al club non soltanto un rinforzo immediato in termini di gol e prestazioni, ma anche un investimento a medio-lungo termine, vista la giovane età dell’attaccante.

Paulo Fonseca potrebbe avere così a disposizione un elemento offensivo di alto livello, capace di interpretare al meglio gli schemi dell’allenatore portoghese e di inserirsi con efficacia nel contesto tattico del Milan. Le prossime settimane saranno decisive per capire se questa trattativa potrà concretizzarsi o se il club milanista dovrà virare definitivamente verso altre opzioni. Ciò che è certo è che l’ambizione del Milan di consolidare e potenziare la propria rosa non conosce sosta, con l’obiettivo di tornare a competere al massimo livello sia in Italia sia in Europa.

