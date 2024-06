Il Chelsea sarebbe interessato a Mike Maignan del Milan in caso di addio di Éderson. Nuova pretendente al numero uno rossonero.

Mike Maignan, il punto di forza tra i pali per il Milan, si trova davanti a un bivio significativo nella sua carriera. Il calciomercato estivo potrebbe segnare una svolta per il portiere francese, con la maglia rossonera che potrebbe diventare un ricordo qualora le trattative per il suo rinnovo dovessero incontrare ostacoli insuperabili. Il contratto dell’estremo difensore è in scadenza il 30 giugno 2026, e la possibilità di un addio anticipato non è da escludere, soprattutto se dovessero emergere offerte particolarmente allettanti sia per il giocatore che per il club.

Mike Maignan

Le destinazioni possibili

Il futuro di Maignan potrebbe essere tracciato oltre i confini italiani, con la Bundesliga e la Premier League pronte ad accoglierlo. Il Bayern Monaco lo ha messo nel mirino, considerandolo l’ideale successore di Manuel Neuer. La carriera del veterano tedesco, densa di successi e parate straordinarie, sta infatti volgendo al termine, e il club bavarese sembra essere già alla ricerca di chi possa ereditarne i guantoni.

Tuttavia, le sirene più insistenti arrivano dall’Inghilterra, precisamente dal Manchester City. Il tecnico Pep Guardiola, come riportato dal giornalista Alan Nixon, vede in Maignan il sostituto ideale qualora Éderson decidesse di abbandonare la Premier League per un’avventura nella ricca Saudi Pro League. Questo potrebbe rappresentare l’occasione perfetta per Maignan di entrare a far parte di uno dei club più prestigiosi e competitivi al mondo.

Le implicazioni del mercato

Il calciomercato estivo si preannuncia febbrile per il Milan, che si trova di fronte alla possibilità di dover sostituire un elemento chiave della propria rosa. Maignan, con le sue prestazioni eccellenti, ha mantenuto viva la speranza e l’ambizione dei rossoneri, diventando un vero e proprio punto di riferimento. La sua eventuale partenza costringerebbe il Milan a cercare un degno sostituto, in grado di offrire garanzie tra i pali simili a quelle fornite dal portiere francese.

La situazione rimane fluida, con le prossime settimane che si annunciano decisive per il futuro di Maignan e, di conseguenza, per la prossima stagione del Milan. Dovrà prevalere la volontà comune di continuare insieme questo cammino iniziato anni fa, oppure il mondo del calcio assisterà a uno dei trasferimenti più rilevanti e discussi di questa sessione estiva di mercato? Solo il tempo potrà fornire le risposte, ma il calciomercato, come sempre, non smette mai di stupire.

L’articolo Milan, il Chelsea piomba su Maignan: idea in caso di addio di Éderson proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG