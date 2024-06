Il Milan punta con decisione Jacub Kiwior per la difesa. Il suo profilo piace tanto al Club per diversi fattori.

Nel panorama del calciomercato estivo attuale, il Milan sembra aver posto nuovamente gli occhi su Jakub Kiwior, difensore polacco facente parte degli effettivi dell’Arsenal. Dopo il passaggio dall’Italia alla Premier League nel gennaio 2023, Kiwior è cresciuto notevolmente in termini di esperienza e qualità, trasformandosi da giovane promessa a elemento solido e affidabile. Questa trasformazione ha mantenuto vivo l’interesse del club rossonero, che già nel mercato invernale aveva tentato di acquistarlo senza successo.

Jakub Kiwior

Il valore attuale di Kiwior

L’ex difensore dello Spezia, trasferitosi all’Arsenal per una cifra vicina ai 19,5 milioni di euro, ha dimostrato di valere l’investimento. Nel club londinese, Kiwior ha trovato continuità, dimostrando di poter competere ad alti livelli. Il salto di qualità effettuato lo ha portato a essere considerato un “top” nel suo ruolo, attrattiva non solo per squadre del calibro del Milan ma per qualsiasi top club in cerca di rinforzi difensivi.

Versatilità e interesse economico

Il Milan guarda con interesse a Kiwior non solo per le sue prestazioni difensive ma anche per la sua versatilità tattica. Capace di agire sia come centrale che come terzino sinistro, Kiwior rappresenta un potenziale rinforzo di valore per più ruoli. Da non trascurare anche l’aspetto economico, con lo stipendio del giocatore al di sotto dei 3 milioni di euro netti annuali, un dettaglio non marginale per le casse del club milanese.

Ostacoli e scenari futuri

L’interesse del Milan nei confronti di Kiwior dovrà confrontarsi con la valutazione di mercato dell’Arsenal e con la volontà del giocatore, attualmente legato ai ‘Gunners’ da un contratto pluriennale. L’affinità di Kiwior con il calcio italiano potrebbe giocare a favore del Milan, ma il club rossonero dovrà valutare con attenzione la formula di trasferimento più adatta per non impattare negativamente sul bilancio.

L’articolo Milan, Kiwior più di un’idea: ecco perché piace tanto al Club proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG