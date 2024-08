L’amichevole di ieri sera ha dato numerosi spunti di riflessione, il tutto nel ricordo del compianto presidente Berlusconi

In un’epoca in cui il calcio si fa sempre più frenetico e competitivo, gli allenatori cercano il giusto equilibrio tra mantenere alta la competitività della squadra e al tempo stesso garantire minuti preziosi a tutti i componenti della rosa. L’ amichevole che ha visto protagoniste Milan e Monza offre uno spaccato interessante su come i tecnici stiano affrontando questa sfida, proponendo formazioni inedite e sperimentazioni tattiche volte a rodare l’ensemble in vista di impegni ufficiali più gravosi.

Un esperimento tattico interessante

La partita non era solo un test atletico, ma anche un laboratorio per le idee tattiche di Paulo Fonseca e Alessandro Nesta. Mentre Fonseca ha optato per un 4-2-3-1 con Morata al centro dell’attacco, circondato da giocatori come Leao e Loftus-Cheek, Nesta ha risposto con un più cauto 3-4-2-1, ponendo la sua fiducia in Maric supportato da Vignato e Maldini. Queste scelte hanno delineato da subito la volontà dei tecnici di offrire una visione fresca e alternativa della propria strategia di gioco, mescolando elementi di esperienza e giovane entusiasmo all’interno delle rispettive formazioni.

Paulo Fonseca

Aspetti positivi e miglioramenti

Il Milan, nonostante presentasse una formazione lontana dall’essere considerata titolare, ha mostrato tratti distintivi di ciò che Fonseca vuole vedere in campo: un’alta pressione, uno sviluppo veloce del gioco e un’attenzione ai cambi di fronte. Tuttavia, non è mancata la consapevolezza di alcuni aspetti su cui lavorare, come le transizioni e la solidità della coppia di mediani, spesso superata con un’eccessiva facilità.

Individualità che fanno la differenza

Alcuni giocatori hanno avuto l’opportunità di brillare e dimostrare il loro valore. Morata e Saelemaekers, in particolare, hanno mostrato un’intesa notevole, con il belga autore di una rabona che ha portato al vantaggio rossonero, sottolineando quanto il gioco di squadra possa essere esaltato da gesti di singola pura classe. Il Monza, nonostante una fase offensiva inizialmente timida, ha ugualmente saputo trovare momenti di qualità, specialmente nel pareggio firmato dalla collaborazione tra Vignato e Maldini.

Una ripresa diversa per il Milan

Fonseca, nella seconda metà, ha introdotto in campo un undici completamente rinnovato, mostrando la profondità di talento a sua disposizione. L’ingresso di giocatori come Jovic e Chukwueze ha dato nuova linfa alla fase offensiva rossonera, con il serbo che ha trovato la via della rete subito dopo l’ingresso. Questo ha rimarcato non solo la qualità del Milan ma anche l’importanza di gestire l’intera rosa per affrontare al meglio una stagione lunga e impegnativa.

Momenti di emozione e ricordo

La serata si è conclusa con momenti di premiazione e ricordo dedicati a Silvio Berlusconi, sottolineando come eventi di questo tipo abbiano una valenza che va oltre il mero risultato sportivo, celebrando figure storiche del club e creando momenti unici di aggregazione per tifosi e giocatori.

Concludendo, l’amichevole tra Milan e Monza ha offerto spunti interessanti sia sotto il profilo tattico che emotivo, mostrando come la preparazione alla nuova stagione sia un momento di sperimentazione, di bilanciamento tra la voglia di vincere e quella di creare un gruppo unito e competitivo in vista delle sfide che verranno.

