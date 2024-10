Il Milan potrebbe presto cambiare volto. Si affacciano all’orizzonte nuove gerarchie pronte e rivoluzionare il Milan.

Il Milan sta lentamente cambiando pelle, assumendo le caratteristiche che tanto vuole Fonseca. Le sue idee stanno dando vita a un senso di squadra completamente diverso che nelle prossime settimane potrebbe imporsi sempre più.

Le vittorie contro Udinese e Bruges hanno aperto riflessioni davvero impensabili anche solo qualche mese fa. Fonseca ha preso il comando del Milan e promette un netto cambio di marcia e di passo, partendo dalle scelte.

Il Milan che convince

Nell’immaginario del portoghese la cosa che più conta, più anche dei singoli, è il concetto di squadra. Da qui nasce la rivoluzione di Fonseca che, lentamente ma nemmeno troppo, sta creando nuove e importanti gerarchie in un Milan che assomiglia sempre di più al suo tecnico e all’idea di squadra e di gioco che il portoghese si era prefissato appena dopo la firma con i rossoneri. Da qui nasce la convinzione stia nascendo un nuovo Milan, a firma ovviamente di Paulo Fonseca. Le sue idee e soprattutto il modo caparbio e orgoglioso con cui ha cercato di trasmetterle al gruppo sono la base inequivocabile del cambio di passo.

Le nuove gerarchie del Milan

Noah Okafor, attaccante svizzero con un passato nel Salisburgo, ha avuto una carriera finora ostacolata da infortuni muscolari, nonostante il suo innegabile talento. Arrivato al Milan l’estate scorsa per una cifra vicina ai 14 milioni di euro, Okafor ha mostrato le sue qualità solo parzialmente. Tuttavia, con 36 presenze, 6 gol e 3 assist nello scorso anno, nonostante le 13 partite perse per infortunio, Okafor ora sembra pronto a sfidare le gerarchie correnti, soprattutto approfittando del calo di forma di Rafael Leao. La sua capacità di mettersi in luce in questo momento delicato dimostra non solo la sua resilienza ma anche il potenziale di crescita che potrebbe trasformarlo nel nuovo punto di riferimento offensivo per il Milan. Sul lato opposto, troviamo Samuel Chukwueze, l’ala nigeriana che dopo un’estate promettente si è ritrovata a dover lottare per un posto da titolare a causa dell’alta competitività nel ruolo, con giocatori del calibro di Pulisic. Malgrado ciò, Chukwueze ha saputo farsi notare con prestazioni incoraggianti, come dimostrato dal gol segnato contro l’Udinese e l’assist nel match contro il Bruges. Questi segnali positivi incidono sulla fiducia manifestata dall’allenatore Fonseca, che vede in Chukwueze un valore aggiunto alla squadra, nonostante il parere ancora scettico di una parte della tifoseria. Per Chukwueze, i prossimi appuntamenti sul campo rappresentano un’opportunità cruciale per dimostrare la sua vera valenza e ribadire la sua importanza strategica per il Milan.

Paulo Fonseca

La competizione interna come stimolo

La situazione di Okafor e Chukwueze è emblematica di come la competizione interna in una squadra possa effettivamente rappresentare un incentivo per i giocatori, spingendoli a superare i propri limiti e a dimostrare il proprio valore. Nel caso di Okafor, il desiderio di emergere dall’ombra di Leao potrebbe rivelarsi un’opportunità d’oro per lasciare il segno. Analogamente, Chukwueze ha l’occasione di dimostrare le sue capacità e riconquistare la fiducia non solo dell’allenatore ma anche dei tifosi. La partita contro il Bologna si presenta, quindi, non solo come un importante appuntamento sportivo ma anche come un momento decisivo per la carriera di questi due atleti, chiamati a dimostrare il loro valore e contribuire attivamente al successo della squadra.

