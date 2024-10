Il mercato non dorme mai e in particolare il Milan pare abbia messo nel mirino il talento bianconero. Furlani considera il colpo.

Nel mondo del calcio, ogni partita è un’opportunità non solo di conferma o riscatto, ma anche di scoperta e valutazione di nuovi talenti pronti a elevarsi sulla scena internazionale. Nel mirino pare essere finito il talento bianconero che potrebbe rivelarsi un ottimo affare di mercato.

Il Milan si è posto il chiaro obiettivo di rinforzare la propria rosa, magari già a gennaio. Questo per cercare di offrire sempre più frecce all’arco di Fonseca, offrendogli così maggiori opportunità di far ruotare gli uomini senza perdere in qualità.

Milan, problema rosa corta

Il Milan ha palesato in questo avvio di stagione di avere una rosa corta, in particolare in mezzo al campo. L’infortunio di Bennacer ha aperto valutazioni in casa Milan in tal senso. Il mercato estivo, pur avendo guadagnato un voto più he sufficiente ha lasciato qualche lacuna che la società considera di colmare già nel prossimo mercato invernale. Non solo il centrocampo nel mirino, ma anche altri ruoli. In caso di occasioni significative il Milan potrebbe optare di intervenire anche in attacco e in difesa. In tal senso si registrano degli interessamenti che, nelle prossime settimane, potrebbero prende quota.

Un gioiello difensivo nel mirino del Milan

La prestazione dell’Udinese a San Siro non è passata inosservata agli occhi attenti della dirigenza rossonera, che ha riconfermato il suo interesse per Isaak Touré. Il difensore, notato già durante il calciomercato estivo, ha fornito ulteriori conferme del suo talento e della sua capacità di adattarsi al calcio italiano. Con un fisico imponente, alto 206 cm, Touré non solo domina nelle situazioni aeree, ma ha anche dimostrato di possedere un tocco di palla niente male, rendendosi pericoloso su azioni da calcio fermo e contribuendo significativamente alla fase difensiva dell’Udinese. L’interesse del Milan per Touré non è un fulmine a ciel sereno. Già durante l’estate, i rossoneri avevano mostrato curiosità per il giovane francese, allora in procinto di trasferirsi dall’Lorient all’Udinese. Il club friulano, per assicurarsi il difensore, ha versato 1 milione di euro per il prestito, ma per rendere permanente il trasferimento saranno necessari altri 8 milioni. Un’investimento non trascurabile, che pone l’Udinese di fronte a una valutazione approfondita del potenziale e del valore aggiunto di Touré alla squadra. Nel frattempo, il Milan rimane alla finestra, pronto a negoziare – scrive Milanlive.it – direttamente con l’Lorient qualora l’Udinese decidesse di non esercitare il riscatto.

Un altro francese nel radar rossonero

Oltre a Touré, c’è un altro giocatore dell’Udinese che ha attirato l’attenzione del Milan: Florian Thauvin. L’attaccante francese, assente per infortunio nell’ultima sfida, ha sempre espresso il desiderio di indossare la maglia rossonera nel corso della sua carriera. Con un inizio di stagione incoraggiante, Thauvin si profila come un’opzione interessante per il Milan, che potrebbe approfittare della situazione contrattuale del giocatore per portarlo a San Siro a costo zero la prossima estate.

