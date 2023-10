Fikayo Tomori è tornato ad essere un super protagonista della difesa del Milan, e lo ha fatto anche nelle notti di Champions League

Dopo alcuni mesi opachi, nei quali ha mostrato incertezze e disattenzioni, Fikayo Tomori si è ritrovato e ha ripreso le redini della difesa del Milan.

Come sottolineato anche da calciomercato.com, l’inglese si è addirittura esaltato nelle ultime uscite in Champions League, nelle quali è stato il giocatore con il maggior numero di tackles e intercetti in tutta la competizione. Una forma ormai ritrovata per il centrale, come testimonia la chiamata arrivata da Southgate per la nazionale inglese.

Milan, è tornato il vero Tomori: i suoi numeri in Champions League appeared first on Milan News 24.

