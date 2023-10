Francesco Squeri, sindaco di San Donato Milanese, si è espresso così sul tema del nuovo stadio che dovrebbe costruire il Milan

Intervistato da Il Cittadino, il sindaco di San Donato Milanese, Francesco Squeri, ha detto la sua sul nuovo stadio del Milan.

SULLO STADIO – «Lo stadio del Milan sarà un’occasione irripetibile per la città. Quando alla sera mi capita di fare una passeggiata con mia moglie, incontro dei ragazzi, anche adolescenti, che riferendosi all’impianto del Milan mi dicono: “Sindaco, tieni duro!». Inoltre credo che la grande maggioranza dei negozianti sia a favore dello stadio».

LA REALIZZAZIONE È ORMAI CERTA? – «Sappiamo che il Milan per il momento non ha ancora escluso l’eventuale alternativa di Milano e al tempo stesso dobbiamo ancora affrontare la fase istruttoria del progetto a seguito della quale la richiesta di variante dovrà arrivare in consiglio comunale: non ci sono ancora certezze assolute, ma esiste un forte interesse della società che è stato ufficializzato con la consegna della documentazione in Comune da parte di SporLifeCity».

