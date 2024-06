I rossoneri hanno diversi jolly da giocarsi per tentare di assicurarsi il mediano francese.

Il Milan, come vi diciamo da settimane, è alla ricerca di un centrocampista difensivo ed uno degli obiettivi preferiti dalla dirigenza è Youssouf Fofana. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, sono emerse novità sostanziali che potrebbero favorire il suo approdo a Milanello: innanzitutto il fatto che la Juventus sembra aver puntato forte su Khephren Thuram rende il Milan l’unica italiana sul giocatore.

La trattativa

I contatti tra la dirigenza rossonera e l’entourage di Fofana sono più vivi che mai, nonostante la partecipazione del giocatore all’Europeo con la maglia della Francia. L’obiettivo è trovare un accordo sull’ingaggio del giocatore, per poi passare alla trattativa con il Monaco, club che attualmente detiene il cartellino del centrocampista e lo valuta intorno ai 25 milioni di euro.

Geoffrey Moncada

Le carte da giocarsi

Il Milan si appresta ad entrare nella trattativa con diversi assi nella manica. Il fascino e la storia del club sono elementi che non passano inosservati agli occhi di molti calciatori e lo stesso Fofana, in passato, ha espresso ammirazione per il club. In rossonero il mediano del Monaco troverebbe inoltre anche tanti connazionali. Altro punto a favore del Milan è la possibilità concreta di giocare abbastanza spesso da titolare considerata l’assenza nella rosa di un giocatore con caratteristiche simili alle sue. Questi fattori, uniti alla volontà di Fofana di fare un salto di qualità nella sua carriera, potrebbero fare la differenza nel corso della trattativa.

