I rossoneri ovviamente hanno tanti nomi in lista per l’attacco: la priorità resta l’olandese ma i dirigenti riflettono anche sulle alternative.

Il Milan si trova in una fase di riflessione e analisi dettagliata sulle proprie mosse future: la scelta del nuovo numero 9 non va assolutamente sbagliata perché è una decisione che ricadrà non solo sulla prossima stagione ma anche sulle future.

Il pallino di Fonseca

I rossoneri stanno trovando difficoltà ad arrivare al primo obiettivo Joshua Zirkzee e allora si guarda anche ad altri obiettivi, come riporta la Gazzetta dello Sport. Tra questi spicca il nome di Jonathan David, attaccante canadese in forza al Lille e attualmente in campo nella Copa America. Già allenato da Fonseca, il canadese si è distinto per la sua prolificità realizzativa, con 52 gol realizzati negli ultimi 2 anni. Il suo stile di gioco dinamico e la sua capacità di adattarsi sia come classica punta che in una posizione più arretrata, lo rendono un candidato ideale per il ruolo di numero 9 nel Milan. Secondo la rosea, nonostante il contratto in scadenza nel 2025, il Lille continua a chiedere 50 milioni di euro per la sua cessione.

Jonathan David

I bomber dell’ultima stagione

Serhou Guirassy dello Stoccarda ha attirato le attenzioni di molti club grazie a una stagione esemplare ma sembra ormai avvicinarsi al Borussia Dortmund. Artem Dovbyk, ucraino attualmente in forza al Girona, emerge come una delle rivelazioni della stagione. Capocannoniere in Liga, l’ucraino rappresenta una valida alternativa: costa 40 milioni come Zirkzee anche se non dovrebbe esserci il problema delle commissioni. Ci sono dubbi sul fatto che entrambi hanno fatto exploit solo nell’ultima stagione.

La possibile occasione

Romelu Lukaku potrebbe essere un’occasione da cogliere qualora il Chelsea lo desse in prestito o non chiedesse cifre esorbitanti per il suo cartellino: in Italia fa la differenza anche quando non è al 100% fisicamente, come testimonia l’ultima stagione a Roma.

In secondo piano

Un’altra pista è Armando Broja, il giovane attaccante albanese del Chelsea. Pur avendo vissuto momenti di difficoltà a causa di un grave infortunio al ginocchio, Broja unisce una statura imponente, tecnica e velocità. I rossoneri lo considerano un’alternativa che nelle gerarchie partirebbe dietro al grande investimento che ci sarà in attacco; discorso che vale anche eventualmente per il romanista Tammy Abraham.

L’articolo Stallo Zirkzee: il Milan analizza minuziosamente le alternative proviene da Notizie Milan.

