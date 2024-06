I rossoneri cercano un mediano da piazzare davanti alla difesa allo scopo di diminuire la distanza tra i reparti e subire meno goal.

La ricerca di un equilibrio tattico e difensivo è diventata una priorità assoluta per il Milan guidato da Paulo Fonseca. L’esigenza di rinforzare la diga tra il reparto arretrato e il centrocampo ha portato i dirigenti rossoneri a scandagliare il mercato alla ricerca di un mediano difensivo.

Sotto osservazione

Il Milan segue da tempo Youssouf Fofana del Monaco che ha il contratto in scadenza nel 2025 e Mats Wieffer del Feyenoord; entrambi sono valutati tra i 25 e i 30 milioni di euro. Recentemente è emerso anche il nome di Pierre-Emile Hojbjerg, centrocampista danese del Tottenham, desideroso di partecipare alla Champions League, anch’egli con un contratto in scadenza nel 2025.

Paulo Fonseca

Nome nuovo

I dirigenti rossoneri hanno messo gli occhi infine anche su un talento emergente del calcio brasiliano: André Trindade, classe 2001, centrocampista in forza al Fluminense. Dotato delle qualità ideali per rinforzare il centrocampo del Diavolo, Trindade è noto in patria per la sua capacità di fungere da vero e proprio muro davanti alla difesa. Come riporta il Corriere dello Sport, ci sono stati contatti preliminari con i rappresentanti del calciatore legato al Fluminense da un contratto valido fino al 31 dicembre 2026. Nonostante la giovane età, il centrocampista ha già esordito con la Prima Squadra a 19 anni e vanta 1 presenza nella nazionale brasiliana; su di lui ci sono anche altri club europei tra cui il Liverpool.

L’articolo La lista di Moncada per il centrocampo si arricchisce di un altro nome oltre a Fofana, Wieffer e Hojbjerg proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG