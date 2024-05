Il Milan avrebbe puntato Diogo Costa del Porto per il dopo Maignan. Jorge Mendes a lavoro per la cessione.

Il mercato del Milan, come più volte sottolineato, non sarà in un’unica direzione. La prossima estate porterà diverse facce nuove a Milanello, altre invece potrebbero salutare. Tra queste c’è senza dubbio Mike Maignan, il portiere francese ha il contratto in scadenza a giugno 2026 e, in assenza di un rinnovo, la sua partenza diventerebbe inevitabile. Luís Pinto Coelho attraverso la testata ‘BolaNaRede’, riporta dell’interesse del Milan per il portiere del Porto che, in caso di addio del numero uno rossonero, potrebbe diventare la prima scelta per sostituirlo.

Mike Maignan

Diogo Costa al Milan: Mendes già a lavoro

Il filo invisibile che pare collegare il Milan e il noto e potente procuratore sportivo Jorge Mendes sembra intrecciarsi ogni giorno di più. Luís Pinto Coelho attraverso la testata ‘BolaNaRede’, riporta infatti che ci sarebbe la sua intermediazione per portare al Milan l’eventuale sostituto di Mike Maignan. Si tratta di Diogo Costa, portiere classe 1999 del Porto. Il costo dell’operazione sarebbe importante: sui 45 milioni di euro.

Maignan prossimo all’addio?

Il destino di Maignan, così come quello del collega di Nazionale Theo, è legato al rinnovo di contratto. In assenza di almeno una bozza di accordo tenerli a Milano sarebbe oltre che difficile, anche e soprattutto pericoloso. L’idea di poter perdere a zero un tale patrimonio non è nemmeno presa in considerazione in quel di Via Aldo Rossi. La situazione Maignan è in continua evoluzione e sarà da attenzionare nelle prossime settimane. Il Milan però inizia a guardarsi attorno…

