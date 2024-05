Mark van Bommel risponderebbe all’identikit ideale per sedere sulla panchina del Milan. Nessun contatto rilevante per Gallardo.

Il Milan stringe i tempi, cerca lo sprint decisivo in merito alla scelta del nuovo tecnico. Molti i nomi accostati al Club di Via Aldo Rossi, molti i profili attenzionati dalla società che sta riflettendo oculatamente sul da farsi per evitare di sbagliare una scelta fondamentale per il futuro della squadra. Ibrahimovic promuove da tempo il nome dell’amico ed ex compagno di squadra, proprio nel Milan, di Mark van Bommel. L’olandese sarebbe infatti in cima ai desideri di Zlatan a cui affidare l’eredità di Pioli. Tuttosport, sulle proprie colonne, ha approfondito l’autorevolezza di tale candidatura.

Zlatan Ibrahimovic esulta scudetto

van Bommel? E’ l’uomo giusto

Tra i tanti profili accostati al Milan, quello di Mark van Bommel potrebbe essere davvero quello ideale. A scriverlo è Tuttosport che, sulle proprie colonne, tesse le lodi dell’olandese descrivendolo come l’uomo giusto per il Milan. A supporto di tale tesi il giornale di Torino evidenzia quanto risponda perfettamente all’identikit tracciato dalla società in merito al prossimo allenatore che vorrebbe: straniero, in sintonia con il club e portatore di idee innovative.

van Bommel in pole e Gallardo?

La società sta analizzando il profilo di van Bommel con molta perizia. Gli ultimi rumors danno in pole Fonseca, le cui quotazioni sono in netto rialzo ma non è da escludere l’olandese possa bruciare tutti sul filo di lana. Nessuna possibilità invece per Gallardo per sedere sulla panchina del Milan. Ci sarebbero stati infatti dei contatti tra il Milan e l’allenatore argentino, contatti però sterili e che non avranno seguito.

L’articolo Panchina Milan, van Bommel ideale. Gallardo? Contatti irrilevanti proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG