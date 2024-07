Il Milan prepara una rivoluzione in difesa: Emerson Royal per iniziare, poi un centrale e un vice Theo. Ecco le ultime.

Il mercato del Milan si concentrerà molto sul rafforzare ogni reparto della rosa, con innesti mirati e di qualità. Le grandi manovre non riguarderanno solo il reparto offensivo ma anche quello arretrato. Uno degli obiettivi della società e del nuovo tecnico Fonseca, è migliorare di netto lo score relativo ai gol incassati. Occorreranno dei correttivi, a partire dal mercato. Il Corriere dello Sport, sulle proprie colonne, ha svelato i piani rossoneri per cambiare look alla difesa della prossima stagione.

Emerson Royal per iniziare

Il primo tassello del nuovo Milan in difesa sarà, con ogni probabilità, Emerson Royal: Il giocatore si era espresso favorevolmente in merito a un possibile futuro al Milan, definendosi entusiasta della possibilità. Radio mercato riporta inoltre che il giocatore e il Club di Via Aldo Rossi avrebbero trovato l’accordo totale. Per celebrare il matrimonio manca solo l’intesa con il Tottenham che, al momento, sembra ferma sulla richiesta di 20 milioni di euro.

Difensore centrale e vice Theoù

Come detto il Milan non si fermerà al solo Emerson Royal. La volontà in quel di Via Aldo Rossi è aggiungere qualità e alternative anche in mezzo e sull’altra corsia di difesa, quella presidiata da Theo. Il Corriere dello Sport sottolinea che occorrerà capire il futuro di Thiaw, insidiato dal Newcastle, ma la sensazione è che il Milan ingaggerà un centrale di difesa. Per quanto riguarda invece il vice Theo, non è escludere invece possa essere promosso Álex Jiménez, appena riscattato dal Real Madrid a 5 milioni di euro. L’ultima parola in merito spetterà a Fonseca.

