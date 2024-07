Il Milan potrebbe acquistare, con i soldi di Zirkzee, due attaccanti. Ecco tutte le manovre di mercato rossonere.

Il mercato è ufficialmente iniziato, aprendo i suoi battenti alle compravendite. Le trattative a dire il vero sono cominciate da tempo ma, gioco forza, da oggi si inizia davvero a fare sul serio. Il Milan è chiamato a fare un mercato di rafforzamento importante, il secondo posto della stagione appena conclusa non ha messo al riparo da critiche la società che, per recuperare lo strappo con la piazza, dovrà essere convincente con idee e progetto. I ruoli in cui intervenire sono chiari da tempo ma – scrive La Gazzetta dello Sport – qualcosa di nuovo e clamoroso potrebbe accadere, soprattutto in attacco.

Lukaku più Abraham al posto di Zirkzee

La nota pubblicità di un gelato recitava che due fosse meglio di uno. E’ lo stesso pensiero che il Milan – scrive la rosea – sta formulando alla voce nuovo 9 rossonero. Il primo della lista per quella maglia è ancora Zirkzee, su cui vi documentiamo da tempo ci siano problemi tra la società e Kia Joorabchian per trovare un’intesa alla voce commissioni ma, nelle ultime ore, il Club di Via Aldo Rossi sta valutando una clamorosa inversione di marcia. Con gli stessi soldi dell’olandese infatti, tra clausola e commissioni, il Milan potrebbe puntare ad acquistarne due di attaccanti. Lukaku ha infatti una valutazione compresa tra i 25 e i 30 milioni, Abraham è stato proposto dalla Roma per 25. Sul belga però si segnalano forti interessi anche del Napoli di Conte.

Tammy Abraham

Mercato roboante

Il mercato a 5 stelle del Milan – scrive la rosea – non si fermerà a Lukaku, Zirkzee o Abraham, tutt’altro. Per la fascia destra di difesa la squadra mercato rossonera ha in pugno Emerson Royal, con cui pare abbia già trovato un accordo, per il quale ha previsto di investire tra i 15 e i 18 milioni. Il grande colpo a centrocampo porta invece il nome di Fofana del Monaco. La richiesta dei francesi è di 25 milioni ma le diplomazie rossonere contano di strappare un prezzo inferiore, valutando che il giocatore ha il contratto in scadenza a giungo 2025.

L’articolo Milan, Lukaku più Abraham per un mercato roboante: la strategia del Club proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG